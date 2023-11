Calendario ATP Parigi-Bercy 2023 oggi: orari 1° novembre, programma, tv, streaming, ordine di gioco

Oggi mercoledì 1° novembre, si disputeranno gli ultimi dieci match validi per i sedicesimi del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 di tennis, che saranno accompagnati da altri sette incontri del torneo di doppio maschile.

Nel torneo di singolare Jannik Sinner, testa di serie numero 4, esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald, mentre nel tabellone di doppio Lorenzo Musetti, in coppia con l’argentino Sebastian Baez, sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime e lo statunitense Sebastian Korda.

Sarà possibile seguire la terza giornata del Rolex Paris Masters 2023 di tennis in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con differita di un match dalle 21.00 su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV, con differita di un match dalle 21.00 su SuperTenniX.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI

Mercoledì 1° novembre

Court Central

Dalle ore 11.00

Grigor Dimitrov – Daniil Medvedev

A seguire

Stefanos Tsitsipas – Felix Auger-Aliassime

A seguire

Novak Djokovic – Tomas Martin Etcheverry

A seguire

Ugo Humbert – Alexander Zverev

Non prima delle ore 19.30

Dominic Thiem – Holger Rune

Non prima delle ore 20.30

Jannik Sinner – Mackenzie McDonald

Court 1

Dalle ore 11.00

Tommy Paul – Botic van de Zandschulp

A seguire

Roberto Bautista Agut – Hubert Hurkacz

A seguire

Dusan Lajovic – Alex de Minaur

A seguire

Casper Ruud – Francisco Cerundolo

A seguire

Rohan Bopanna / Matthew Ebden – Novak Djokovic / Miomir Kecmanovic

Court 2

Dalle ore 11.00

Harri Heliovaara / Mate Pavic – Hugo Nys / Jan Zielinski

A seguire

Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin – Jamie Murray / Michael Venus

Non prima delle ore 15.00

Sander Gille / Joran Vliegen – Karen Khachanov / Andrey Rublev

A seguire

Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda – Sebastian Baez / Lorenzo Musetti

A seguire

Ivan Dodig / Austin Krajicek – Sadio Doumbia / Fabien Reboul

A seguire

Alexander Erler / Lucas Miedler – Marcel Granollers / Horacio Zeballos

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Mercoledì 1° novembre

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, differita di un match dalle 21.00 su SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV, differita di un match dalle 21.00 su SuperTenniX.

Diretta live testuale: per Sinner-McDonald su OA Sport.

Foto: LaPresse