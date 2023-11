LIVE Perugia-Civitanova, Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, match valido per la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2023. Al Biella Forum è giunto il momento di assegnare il primo trofeo stagionale e quello di stasera sarà il remake della finale della passata stagione, 12 mesi fa ad imporsi fu Perugia (3-2).

Perugia si è qualificata a questa finale dopo aver superato ieri in semifinale (3-1), Giannelli e compagni, dopo un primo set da dimenticare, sono saliti in cattedra nei tre successivi parziali grazie agli innesti di Ben Tara e Oleh Plotnytskyi, quest’ultimo è stato però costretto ad abbandonare il campo ad inizio del quarto parziale per un problema fisico, c’è attesa quindi per capire se oggi sarà o meno della partita. Civitanova ha invece superato, a sorpresa, Piacenza, formazione che alla vigilia appariva come la squadra da battere, grazie ad una prestazione oltremodo solida (3-0). Queste due formazioni si sono affrontate solo 3 volte negli ultimi 12 mesi e in tutte e tre le occasioni ad imporsi sono stati i Block Devils. 4 le Supercoppe Italiane nel palmares di entrambe le squadre, chi vince questa sera vola a quota 5.

Sulla carta, roster alla mano, Perugia parte con tutti i favori del pronostico, le finali sono però sempre delle gare a sè, in cui tutto può succedere. I giocatori vengono inoltre da un’estate infinita con le nazionali, che li ha prosciugati dal punto di vista fisico, inoltre visto il poco tempo avuto a disposizione dai tecnici le intese e gli schemi di gioco non sono ancora perfettamente rodati, quella odierna potrebbe essere una partita in cui a spuntarla sarà la formazione che sbaglierà meno, una cosa è certa, ci sarà da divertirsi!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, match valido per la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!

