Sport in tv oggi (lunedì 13 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Dopo un weekend di fuoco, quest’oggi (lunedì 13 novembre) comincia una nuova settimana di sport con una giornata non molto ricca di eventi a livello numerico. In primo piano il grande tennis con il day-2 delle ATP Finals di Torino, in cui si apprestano a debuttare tutti i giocatori impegnati nel Gruppo Rosso per quanto riguarda il torneo di singolare.

Nella sessione pomeridiana, dopo il match di doppio Koolhof/Skupski-Hijikata/Kubler, andrà in scena la sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, mentre la sessione serale sarà caratterizzata da Bopanna/Ebden-Ram/Salisbury e a seguire dall’interessante derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Protagonista anche la vela olimpica con le Medal Race dei Campionati Europei 2023 delle classi acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX.

Italia già certa del podio tra i Nacra 17 con Ruggero Tita/Caterina Banti e Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, che andranno all’attacco dei britannici John Gimson/Anna Burnet per agguantare in rimonta il titolo continentale. Obiettivo pass a cinque cerchi per l’Italia negli Skiff, con Jana Germani/Giorgia Bertuzzi abbastanza vicine al traguardo nel doppio femminile 49erFX e Simone Ferrarese/Leonardo Chistè in piena lotta con un equipaggio irlandese per Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 13 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 13 novembre

1.00 Basket, NBA: New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

12.00 Tennis, ATP Finals: Koolhof/Skupski-Hijikata/Kubler – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

13.00 Vela, Europei Nacra 17, 49er e 49erFX: ultima regata di flotta e Medal Race – Diretta streaming sul canale Youtube 49er Sailing

Non prima delle 14.30 Tennis, ATP Finals: Carlos Alcaraz-Alexander Zverev – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV

18.30 Tennis, ATP Finals: Bopanna/Ebden-Ram/Salisbury – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

Non prima delle 21.00 Tennis, ATP Finals: Daniil Medvedev-Andrey Rublev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

Martedì 14 novembre

2.00 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Chicago Bulls – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

Foto: Lapresse