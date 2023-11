Quale partita delle ATP Finals vedere oggi in chiaro su Supertennis: programma 13 novembre

Dopo una giornata inaugurale a dir poco scoppiettante, con la netta affermazione di Jannik Sinner davanti al pubblico italiano su Stefanos Tsitsipas e la spettacolare battaglia vinta da Novak Djokovic contro Holger Rune, proseguono quest’oggi le ATP Finals 2023 con le prime partite del Gruppo Rosso al Pala Alpitour di Torino.

In campo dunque nel torneo di singolare durante la sessione pomeridiana lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, contro il tedesco Alexander Zverev, due volte vincitore di questa manifestazione. In serata andrà poi in scena l’atteso derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, tra i giocatori più in forma delle ultime settimane nella stagione europea indoor.

Sarà proprio questo l’unico match di giornata trasmesso in chiaro da Supertennis in differita quando sarà terminato l’incontro ma comunque non prima delle ore 23.00. Tutte le partite del day-2 a Torino (compresi i doppi) saranno visibili in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport ed in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV, inoltre Alcaraz-Zverev sarà disponibile anche su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Lunedì 13 novembre



Ore 12.00 Koolhof (NED)/Skupski (GBR) [2]-Hijikata (AUS)/Kubler (AUS) [8] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 14.30 Alcaraz (ESP) [2]-Zverev (GER) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18.30 Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [3]-Ram (USA)/Salisbury (GBR) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 21.00 Medvedev [3]-Rublev [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Alcaraz-Zverev), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Rai Play (Alcaraz-Zverev), Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

SuperTennis trasmetterà in chiaro ed in differita Medvedev-Rublev al termine del match o dalle ore 23.00.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger