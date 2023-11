LIVE Medvedev-Rublev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: il derby russo può riservare sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del derby russo di Round Robin delle ATP Finals di Torino tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Secondo confronto diretto tra i due a Torino, dopo che l’anno scorso si impose Rublev in 3 set, altresì nella fase a gironi. Sorprendentemente, pur avendo trionfato nel 2020, Daniil Medvedev non ha un gran record alle ATP Finals. Il suo bilancio tra vittorie e sconfitte recita infatti 9-7. Quest’anno ha conquistato 5 titoli (in 21 tornei disputati) di cui due Masters 1000, con una finale e una semifinale Slam. Il suo avversario invece ha ottenuto 4 vittorie a fronte di 6 sconfitte nelle tre partecipazioni alle Finals. Nella passata edizione raggiunse la semifinale, dove si arrese nettamente a Casper Ruud per 6-2, 6-4. Quest’anno ha giocato molto (25 tornei), raccogliendo 2 titoli (MonteCarlo e Bastad) e 53 vittorie nel circuito maggiore, non dimenticando la finale di Shanghai persa con match point contro Hurkacz.

I precedenti dicono 6-2 per Medvedev. Quest’anno si sono affrontati due volte: la prima nella finale di Dubai, vinta nettamente dal più anziano moscovita (6-2, 6-2), la seconda ai quarti di finale degli US Open, vinta altres’ in modo netto da Daniil per 6-4, 6-3, 6-4. L’unico precedente sul cemento indoor giocato recentemente è quello delle Finals 2022, c’è anche quello di Basilea 2019 ai QF di S. Pietroburgo (Medvedev 7-5, 6-4). Ricordiamo che nel gruppo dei due russi ci sono anche Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che si affronteranno nel pomeriggio torinese.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Medvedev e Rublev, che prenderà il via alle ore 21.00 al PalaAlpi Tour di Torino.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger