LIVE Alcaraz-Zverev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: sfida incerta, scontri diretti in parità

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match del gruppo rosso delle ATP Finals 2023. A Torino è il momento di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sfida il tedesco Alexander Zverev. Sono sei i precedenti tra i due, con la situazione attuale in perfetta parità anche se nel 2023 lo score è di 5 set a 0 per l’iberico dopo le nette vittorie di Madrid e US Open.

Alcaraz, ventenne di El Palmar, si presenta alla sfida dei maestri da numero 2 al mondo. Vincitore di sei titoli in una stagione in cui spiccano i successi a Wimbledon, Indian Wells e Madrid, il fenomeno spagnolo va alla ricerca dell’ultimo successo dell’anno in seguito ad un ultimo trimestre povero di sorrisi. Prima la bruciante sconfitta in semifinale a Pechino subita da Jannik Sinner, poi i sorprendenti stop con il bulgaro Dimitrov a Shanghai e con il russo Safiullin a Parigi-Bercy. Risultati che sicuramente non minano le sicurezze di Alcaraz, ma pongono dubbi sul suo avvicinamento alle Finals.

Dal canto suo Zverev, ventiseienne di Amburgo, ricorderà il 2023 come l’anno della rinascita dopo il bruttissimo infortunio patito al Roland Garros 2022. Vincitore del trofeo nella sua città natale ed a Chengdu, il tedesco in quest’ultima parte di stagione ha raggiunto le semifinali in quel di Pechino ed i quarti nell’ATP 500 di Vienna.

La sfida del gruppo rosso delle ATP Finals tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev inizierà non prima delle 14.30.

