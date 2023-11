Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari, programma, streaming, ordine di gioco 13 novembre

Seconda giornata di scena alle ATP Finals: il Pala Alpitour di Torino torna protagonista di lunedì con il girone Rosso, quello governato (teoricamente) dal più atteso dei debuttanti, Carlos Alcaraz. Quello di oggi può diventare un gran giorno a livello di segnali che possono arrivare dal Piemonte.

Alcaraz, si diceva. Nonostante i problemi ripetuti degli ultimi tempi, specie con una fascite plantare al piede, il murciano c’è e si trova davanti Alexander Zverev; con il tedesco ha una storia tutta particolare di confronti soprattutto sul rosso. In serata tempo di russi con Daniil Medvedev e Andrey Rublev uno contro l’altro; due caratteri fondamentalmente molto diversi, due figure che si direbbero quasi di due diversi mondi.

Di seguito il programma completo della seconda giornata delle ATP Finals 2023. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now; previste inoltre la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 di Alcaraz-Zverev e la differita su SuperTennis di Medvedev-Rublev alle 23:00 o al termine della stessa. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per i match di singolare, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Lunedì 13 novembre

Ore 12:00 Koolhof (NED)/Skupski (GBR) [2]-Hijikata (AUS)/Kubler (AUS) [8] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Alcaraz (ESP) [2]-Zverev (GER) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:30 Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [3]-Ram (USA)/Salisbury (GBR) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 21:00 Medvedev [3]-Rublev [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Alcaraz-Zverev), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: RaiPlay (Alcaraz-Zverev), Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Differita: SuperTennis (Medvedev-Rublev, al termine del match o dalle ore 23:00)

Foto: LaPresse