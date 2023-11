Speed skating, primo podio stagionale per l’Italia in Coppa del Mondo! Azzurri secondi nel team pursuit

Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti conquistano il secondo posto nel team pursuit della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: ad Obihiro (Giappone), sulla pista del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, gli azzurri chiudono alle spalle del terzetto norvegese e davanti a quello statunitense.

Vittoria della Norvegia di Sander Eitrem, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen, che si impongono con il crono di 3’40″83, nuovo record della pista (primato precedente appartenente alla Russia in 3’41″26, stabilito 5 anni fa), con una condotta di gara tutta in rimonta, concretizzatasi col sorpasso all’Italia negli ultimi due giri degli otto previsti.

L’Italia, invece, conclude la prova della Division A alla piazza d’onore con il crono di 3’42″78, che risulta essere comunque il quinto tempo di sempre della pista, con un distacco dal terzetto norvegese di 1″95: prestazione in crescendo degli azzurri, che accelerano nella seconda metà di gara, venendo battuti soltanto dalla Norvegia.

Terzo gradino del podio per gli Stati Uniti, con il tempo di 3’43″57 ed un ritardo di 2″74: Ethan Cepuran, Emery Lehman e Conor McDermott-Mostowy scelgono una condotta di gara completamente opposta, con una gran partenza, che li porta però ad un finale in calando, in cui cedono il passo alla Norvegia prima ed all’Italia poi.

Quarta posizione per il Giappone di Seitaro Ichinohe, Shomu Sasaki e Riku Tsuchiya in 3’44″03, a 3″20, mentre chiudono in quinta posizione i Paesi Bassi di Marcel Bosker, Louis Hollaar e Bart Hoolwerf, che superano per una questione di millesimi il Canada di Antoine Gélinas-Beaulieu, Connor Howe e David La Rue, sesto, con entrambi i terzetti accreditati del crono di 3’45″29, a 4.46.

