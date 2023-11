Speed skating, Andrea Giovannini quinto nella Mass Start a Obihiro. 12° Bosa nei 500 metri

Andata in archivio la prima giornata di gare sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval di Obihiro (Giappone), sede della prima tappa di Coppa del Mondo a Obihiro (Giappone). Sull’anello di ghiaccio la stagione del pattinaggio velocità pista lunga ha preso il via e in casa Italia si è cercato di raccogliere il meglio possibile.

Il migliore della truppa tricolore nel day-1 è stato Andrea Giovannini. L’atleta trentino, impegnato nella Mass Start, ha concluso al quinto posto (7:46.33) nella gara vinta dall’olandese Bart Hoolwerf (7:45.78) a precedere il belga Bart Swings (7:45.80) e lo svizzero Livio Wenger (7:45.81). Una prova nella quale il danese Viktor Hald Thorus (ottavo al termine) ha cercato di far saltare il banco, con un’azione da lontano. Giovannini nel penultimo giro si è prodotto nell’azione che ha permesso al gruppo di chiudere il buco, ma poi all’azzurro sono mancate le energie necessarie per lo sprint finale, che assegnava più punti. Da segnalare anche il nono posto di Daniele Di Stefano (7:48.48).

Nella medesima specialità al femminile, l’Italia, orfana di Francesca Lollobrigida e di Laura Peveri che torneranno a disposizione dalla terza tappa di Stavanger (Norvegia), è stata rappresentata da Laura Lorenzato, che ha tentato il colpo gobbo nelle prime fasi, concludendo poi in nona posizione. La vittoria è andata all’esperta canadese Ivanie Blondin davanti alla neerlandese Reina Anema e alla statunitense Mia Kilburg-Manganello.

Ha concluso al 12° posto nella Division A dei 500 metri uomini David Bosa: 35.28 il tempo dell’atleta nostrano. In questa specialità si è assistito al dominio giapponese, con ben tre atleti ai primi tre posti. Tatsuya Shinhama si è imposto in 34.52 davanti a Wataru Morishige (34.69) e a Yuma Murakami (34.82). Venendo a Serena Pergher, la giovane pattinatrice tricolore si è classificata in sesta posizione (39.23) nei 500 metri della Division B, vinti dalla cinese Ruining Tian (38.52), mentre ha chiuso ventesima con il tempo di 1:20.11 nella classifica comandata dalla padrona di casa Rio Yamada (1:16.55).

Foto: LaPresse