Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2023: secondo posto per il team pursuit azzurro, decime le donne

La seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, andata in scena ad Obihiro, in Giappone, sulla pista del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, riserva all’Italia il secondo posto di Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti nel team pursuit maschile ed altri piazzamenti di rincalzo per gli azzurri impegnati nelle altre prove.

Nel team pursuit maschile Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti centrano il secondo posto in 3’42″78, con un distacco di 1″95 dalla Norvegia, prima in 3’40″83, nuovo record della pista (primato precedente appartenente alla Russia in 3’41″26), mentre salgono sul terzo gradino del podio gli Stati Uniti, con il tempo di 3’43″57 ed un ritardo di 2″74.

Nel team pursuit femminile Laura Lorenzato, Veronica Luciani e Serena Pergher chiudono al 10° ed ultimo posto della Division A con il tempo di 3’23″50, a 25″47 dal Giappone, che trionfa in 2’58″03, restando a 0″23 dal record della pista (2’57″80) ed andando a precedere il Canada, secondo in 2’59″25, con un distacco di 1″22, ed i Paesi Bassi, terzi in 3’01″29, con un ritardo di 3″26.

Nei 1500 metri maschili arriva il 16° posto di Alessio Trentini in 1:47.60, a 2.03 dal nipponico Masaya Yamada, vittorioso con il tempo di 1’45″57, il quale supera lo statunitense Jordan Stolz ed il cinese Zhongyan Ning, rispettivamente secondo e terzo, ma entrambi accreditati del crono di 1’45″59, a 0″02, con la differenza dovuta ai millesimi in favore dell’americano. Nella Division B vanno sottolineati il terzo posto ed il record personale di Daniele Di Stefano in 1:47.12, mentre Francesco Betti si piazza 13° in 1’49″02.

Nella seconda prova sui 500 metri femminili, dopo quella di ieri, arriva la doppietta neerlandese con Femke Kok prima in 37″89 e Jutta Leerdam seconda in 38″00, con un distacco di 0″11, mentre si piazza terza la statunitense Kimi Goetz in 38.13, con un ritardo di 0.24. In Division B decimo posto di Serena Pergher in 39″39. Nei 1500 metri femminili successo della nipponica Miho Takagi in 1’54″54, davanti alla neerlandese Antoinette Rijpma-De Jong, seconda in 1:56.23, attardata di 1.69, e la statunitense Kimi Goetz, ancora terza in 1:56.56, staccata di 2.02. Non c’erano azzurre in questa specialità.

