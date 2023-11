Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro 2023: secondo posto per Davide Ghiotto sui 5000, quarta la staffetta mista

La terza ed ultima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, andata in scena ad Obihiro, in Giappone, sulla pista del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, riserva all’Italia un nuovo podio, grazie al secondo posto di Davide Ghiotto sui 5000 metri maschili, dove è sesto Michele Malfatti, mentre chiude quarta la staffetta mista di Riccardo Lorello e Serena Pergher.

Nei 5000 metri maschili vittoria del neerlandese Patrick Roest, che si impone con il crono di 6’10″99, nuovo record della pista (primato precedente dello stesso Roest in 6’13″01), battendo nel confronto diretto (erano nella stessa batteria) l’azzurro Davide Ghiotto, secondo in 6’12″90, con un distacco di 1″91 dal vincitore. Completa il podio il norvegese Sander Eitrem, terzo in 6’13″90, staccato di 2″81 da Roest, ma a soli 0″90 da Ghiotto, ma è da registrare in casa Italia anche l’ottimo sesto posto di Michele Malfatti in 6’19″70, a 8″71. In Division B altri due azzurri protagonisti: quarto posto per Andrea Giovannini in 6’23″70, settima posizione per Daniele Di Stefano in 6’26″47, nuovo primato personale (precedente 6’27″45).

Nella staffetta mista, specialità non olimpica all’esordio in Coppa del Mondo, vittoria dei Paesi Bassi di Wesly Dijs e Femke Kok in 2’55″53 davanti alla Polonia di Damian Zurek e Karolina Bosiek, secondi in 2’56″12, a 0″59, ed agli Stati Uniti di Conor McDermott-Mostowy e Kimi Goetz, terzi in 2’57″63, a 2″10, mentre sfiora il podio l’Italia di Riccardo Lorello e Serena Pergher, quarti in 2’58″06, a 2″53 dai vincitori, ma a 0″43 dal terzo posto.

Nei 3000 metri femminili la norvegese Ragne Wiklund vince in 4’01″88 e fa segnare il nuovo record della pista (in quattro vanno sotto il precedente primato della nipponica Miho Takagi in 4’03″97, datato 2020), superando la giapponese Momoka Horikawa, seconda in 4’03″42, a 1″54, e le neerlandesi Antoinette Rijpma-De Jong, terza in 4’03″71, a 1″83, e Joy Beune, quarta in 4’03″89, a 2″01. In Division B si classifica decima Laura Lorenzato in 4’15″69.

Nella seconda prova sui 500 metri maschili, dopo la prima di venerdì, ci sono quattro giapponesi ai primi cinque posti: doppietta nipponica con Wataru Morishige primo in 34″64 davanti a Tatsuya Shinhama, secondo in 34″69, a 0″05, mentre è terzo lo statunitense Jordan Stolz in 34″94, a 0″30, che beffa per una questione di millesimi un altro nipponico, Yudai Yamamoto, quarto con un tempo pari al centesimo (nuovo primato personale) con l’americano, mentre è quinto l’altro giapponese Yuma Murakami in 34″96, a 0″32. L’azzurro David Bosa si classifica 14° in 35″36, a 0″72 dalla vetta.

Foto: LaPresse