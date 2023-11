Speed skating, Davide Ghiotto subito sul podio nei 5000 metri in Coppa del Mondo! Grande anche Malfatti a Obihiro

Davide Ghiotto , dopo quello ottenuto ieri nel team pursuit con Andrea Giovannini e Michele Malfatti, centra il secondo posto anche sui 5000 metri nella prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating.

Ad Obihiro (Giappone), infatti, sul Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, l’azzurro scende al di sotto del vecchio record della pista, ma viene battuto dal neerlandese Patrick Roest, mentre è terzo il norvegese Sander Eitrem.

Vittoria del neerlandese Patrick Roest, che si impone con il crono di 6’10″99, nuovo record della pista (primato precedente dello stesso Roest in 6’13″01, stabilito 5 anni fa), battendo nel confronto diretto (erano nella stessa batteria) l’azzurro Davide Ghiotto, secondo in 6’12″90, con un distacco di 1″91 dal vincitore.

L’italiano parte forte e sembra staccare Roest, il quale, però, con una superlativa seconda parte di gara, riesce a rimontare e superare Ghiotto nelle battute finali. Completa il podio il norvegese Sander Eitrem, terzo in 6’13″90, staccato di 2″81 da Roest, ma a soli 0″90 da Ghiotto.

I primi tre fanno una gara a parte, dato che il quarto classificato, il canadese Ted-Jan Bloemen, si ferma a 6’18″29, con un ritardo di 7″30. Alle sue spalle c’è il norvegese Sverre Lunde Pedersen, quinto in 6’19″42, a 8″43, ma è da registrare in casa Italia anche l’ottimo sesto posto di Michele Malfatti in 6’19″70, a 8″71.

In Division B altri due azzurri protagonisti: quarto posto per Andrea Giovannini in 6’23″70, settima posizione per Daniele Di Stefano in 6’26″47, nuovo primato personale (precedente 6’27″45, migliorato di 0″98).

