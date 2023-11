Sci alpino, Petra Vlhova fa di nuovo il vuoto a Levi, Shiffrin distante

La prima manche del secondo slalom di Levi conferma che in questo momento Petra Vlhova non sembra avere rivali tra i rapid gates. Dominio assoluto della slovacca, che può aver già ipotecato a metà gara la settima vittoria della carriera nella località finlandese (sarebbe un record assoluto per la Coppa del Mondo). Una prova eccellente quella di Vlhova, che ha solo perso qualcosa nel tratto di piano finale, ma conservando un vantaggio rassicurante in vista della seconda manche.

Sono 76 i centesimi di ritardo di Mikaela Shiffrin, che occupa la seconda posizione. L’americana, al momento, non riesce ad avere lo stesso ritmo della rivale, anche se è sembrata avere una sciata migliore rispetto a ieri. Qualche difficoltà sul ripido per la nativa di Vail, che poi è riuscita a trovare velocità sul piano finale.

La lotta per il podio è comunque apertissima, visto che al terzo posto c’è la svedese Sara Hector (+0.84), partita per la prima volta in carriera nel primo sottogruppo, davanti alla tedesca Lena Duerr, ieri seconda, attardata di 94 centesimi da Vlhova.

Quinta posizione per la croata Leona Popovic (+1.19), che ha preceduto la canadese Ali Nullmeyer (+1.48) e la svizzera Wendy Holdener (+1.70). Come ieri ci sono stati inserimenti nella Top-10 con pettorali più alti: l’ottavo posto della norvegese Mina Fuerst Holtmann con il 20 (+1.73) e il decimo della ceca Martina Dubovska con il 21 (+1.94). In mezzo a loro la canadese Laurence St-Germain (+1.84).

