Snowboardcross: tra gli uomini Coppa del Mondo molto aperta, Omar Visintin ci prova

Inizia nel week-end (venerdì le qualifiche, sabato la gara) la Coppa del Mondo di snowboardcross: si parte dalla Francia, da Les Deux Alpes, per undici appuntamenti che saranno sicuramente entusiasmanti (con la speranza che il meteo permetta a tutte le località di organizzare le proprie date al meglio).

Tra gli uomini l’equilibrio regna sovrano, con il ritiro di Pierre Vaultier non c’è più un fenomeno che spicca su tutti, anche se il teutonico Martin Nörl è riuscito ad aggiudicarsi le ultime due edizioni con la sua grande costanza di rendimento (sono arrivate comunque sei vittorie tra 2022 e 2023, oltre all’argento iridato a Bakuriani).

Assolutamente da seguire sono l’iberico Lucas Eguibar, arrivato a pochi punti dalla vetta l’anno scorso, ed il canadese Éliot Grondin, argento olimpico in carica, oltre al campione del mondo, l’austriaco Jakob Dusek.

Occhio anche all’Italia con Omar Visintin che sembra aver trovato a 34 anni l’equilibrio giusto per tornare a puntare alla sfera di cristallo già agguantata nel 2014. L’azzurro ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con i migliori, servirà soprattutto regolarità di risultati nella prima parte di stagione.

Foto: Lapresse