Snowboardcross, l’Italia cerca un’altra medaglia olimpica nella prova a squadre

Lo snowboardcross torna protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la spettacolare prova a squadre miste, in scena sul tracciato del Livigno Snow Park. Il format, al secondo appuntamento della storia a Cinque Cerchi, prevede coppie composte da una donna e un uomo: parte prima l’atleta maschile, il distacco sul traguardo viene “trasferito” alla partenza della compagna che chiude il duello.

L’Italia si presenta al via con due coppie competitive e ambiziose: Michela Moioli–Lorenzo Sommariva (Italia 1) e Sofia Groblechner–Omar Visintin (Italia 2). La storia recente racconta di un feeling speciale degli azzurri con questa specialità: Moioli e Visintin hanno conquistato l’argento olimpico nel team event di Pechino 2022, mentre il tandem Moioli–Sommariva salì sul secondo gradino del podio ai Mondiali 2021.

Le scelte tecniche arrivano alla luce di quanto visto nelle prove individuali: Michela Moioli ha centrato uno splendido bronzo nella gara femminile, confermandosi ancora una volta donna da grandi appuntamenti. Sommariva ha chiuso ottavo, mostrando comunque solidità e velocità sufficienti per guadagnarsi il posto accanto alla campionessa bergamasca, mentre Visintin è apparso leggermente spento.

Come detto dal ct Cesare Pisoni, l’Italia non parte battuta anzi, è in corsa per il titolo. Occhio però a rivali di lusso: la Francia schiera addirittura tre squadre, tutte di altissimo livello e con una profondità che nessun’altra nazione può vantare, mentre Australia, Austria e Germania fanno paura.