Snowboard, fissato il prossimo raduno delle squadre azzurre di parallelo e cross

Prosegue il percorso di avvicinamento verso l’inizio della Coppa del Mondo 2023-2024 per la Nazionale italiana di snowboardcross (prima tappa in Francia a Les Deux Alpes dall’1 al 3 dicembre) e snowboard parallelo (debutto a Carezza il 14 dicembre), con un nuovo ciclo di allenamenti in programma nella prima metà del mese di novembre.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato i seguenti atleti a Pitztal (in Austria) per il prossimo raduno del team azzurro di snowboardcross dal 5 al 9 novembre: Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Devin Castello, Luca Abbiati, Niccolò Colturi, Caterina Carpano, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. Aggregati alla squadra di Coppa del Mondo anche i componenti del gruppo di Coppa Europa: Tommaso Costa, Matteo Rezzoli, Federico Casi, Octavian Buda, Federico Podda, Giovanni Di Mola e Lisa Francesia Boirai.

La formazione tricolore di Coppa del Mondo di parallelo sarà di scena invece a Soelden, in Austria, dal 6 al 10 novembre con protagonisti Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March, Marc Hofer, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Elisa Caffont, Nadya Ochner, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso.

