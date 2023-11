Sinner-Djokovic oggi in tv, ATP Finals 2023: orario finale, programma in chiaro, streaming

Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Cinque anni fa sarebbe stato impossibile pensare a una cosa del genere, ma oggi la realtà è questa. Il miglior giocatore d’Italia va a sfidare nella finale delle ATP Finals il numero 1 al mondo, e lo fa senza avere neppure timore. Anzi.

Del resto, alle spalle c’è la vittoria del girone, soltanto martedì. Attenzione, però: molto spesso è capitato che il risultato occorso nel girone sia stato poi totalmente ribaltato dagli accadimenti dell’ultimo atto. Una questione nota a Djokovic, che in questo senso ha un 1-1 di occasioni felici e meno felici. Il Pala Alpitour avrà l’atmosfera elettrica già vista in questi giorni, e del resto non potrebbe essere altrimenti. Il momento è storico per il tennis italiano: può diventare ancora più storico. Ma c’è ancora da superare qualcuno che, quanto ad appuntamenti con la storia, ne ha affrontati a svariate decine.

La finale delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si giocherà alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, oltre che su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), nonché che in diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Domenica 19 novembre

