Sci freestyle, Coppa del Mondo big air: i fratelli Tabanelli centrano la Finale a Pechino!

Arrivano ottime notizie dall’impianto olimpico di Shougang, struttura di Pechino che sta ospitando questa settimana la seconda tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità big air. I fratelli Miro e Flora Tabanelli sono apparsi infatti in grande spolvero durante le qualificazioni, centrando entrambi la quinta posizione e accedendo così in Finale.

Una prestazione molto solida per l’azzurra che, dopo una prima run da 72.00, è salita di colpi nella seconda (79.00) ottenendo l’ottimo totale di 151.00, appena una lunghezza in meno dei 152.50 messi a referti dalla svizzera Giulia Tanno, piazzatasi in terza posizione.

A dominare in lungo e in largo è stata invece la fuoriclasse transalpina Tess Ledeux, abile a prendere il largo con una run inaugurale sopra quota 90 raccogliendo poi 174.25. Bene poi l’elvetica Mathilde Gremaud, seconda con 156.00

Non è stato da meno poi Miro, iper competitivo già nella prima manche dove ha sfiorato quota 90 guadagnando 88.50, score poi sommatosi agli 87.50 della terza che gli hanno concesso di totalizzare 176.25 cedendo il passo di soli venticinque centesimi ad Andri Ragettli, quarto con 176.50. Ottimo poi lo statunitense Alexander Hall, primo con 181.25 davanti al finlandese Elias Syrja (179.75) e al canadese Edouard Therriault.

Niente da fare invece per Rene Monteleone che, malgrado un inizio promettente, si è reso artefice di due passaggi a vuoto nelle restanti due run attestandosi al trentanovesimo posto con 95.00. Le Finali si svolgeranno sabato 2 dicembre.

