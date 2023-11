Sci di fondo: Moa Ilar sorprende tutte e vince la 20 km mass start di Ruka. Ritirata Francesca Franchi

Si è chiusa l’ultima gara della Coppa del Mondo di sci di fondo per quel che riguarda la sua prima settimana. A Ruka, in Finlandia, la 20 km con partenza di massa in tecnica libera va a Moa Ilar. Per la svedese primo successo in carriera in Coppa del Mondo, con il tempo finale di 55’40″8 che la pone nella posizione di gioire al termine della volata in cui batte il duo usa Jessie Diggins (+0″3)-Rosie Brennan (+1″4).

Non è la tradizionale gara con gruppone compatto fin quasi al termine, ma c’è una selezione che viene fatta cammin facendo. Poco prima del decimo chilometro è la coppia Andersson-Karlsson a provare a scremare, senza riuscirci particolarmente. E nemmeno ci riusciranno, nel seguito, anche con l’aiuto della norvegese Bergane (che poi finisce appena fuori dalla top ten). O meglio, anche quando ci riesce, la coppia Andersson-Karlsson non crea il buco definitivo, con le USA che si prodigano per far rientrare le altre. In sostanza, ad approcciare la conclusione sono in 14.

Il finale, di conseguenza, è combattutissimo, ma di fatto lo domina Ilar, che riesce a vincere davanti a Diggins (che poco prima aveva perso il bastoncino, per rendere l’idea dell’enttià del secondo posto) e a Brennan: per lei è la prima gioia in assoluto in Coppa del Mondo.

Alle loro spalle la prima delle norvegesi, Lotta Udnes Weng, che a 3″2 beffa al fotofinish le ulteriori svedesi Ebba Andersson e Frida Karlsson. In quota Svezia c’è anche Emma Ribom, settima a 5″3, poi la tedesca Victoria Carl a 6″2 e la francese Delphine Claudel a 6″5. Chiude la top ten la norge Anne Kjersti Kalvaa a 9″1. Per l’Italia c’è da registrare il ritiro di Francesca Franchi, che comunque era rimasta staccatissima fin dalle fasi iniziali della competizione.

Foto: LaPresse