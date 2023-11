Sci alpino, orari gare 11-12 novembre. Ma una discesa a Cervinia potrebbe saltare

Nel weekend dell’11-12 novembre sono in programma due discese libere maschili a Zermatt/Cervinia, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Negli ultimi due giorni, però, l’eccessiva neve presente in pista ha impedito lo svolgimento di due prove cronometrate e dunque gli uomini si presenteranno al cancelletto di partenza con un solo allenamento ufficiale nelle gambe. Le previsioni meteo non sono assolutamente delle migliori per il fine settimana: per sabato è prevista una finestra di luce attorno all’orario di partenza (ore 11.30), ma è dato in aumento il vento; per domenica, invece, è quasi data per certa una copiosa nevicata.

C’è il concreto rischio che possa saltare una delle due discese di Zermatt/Cervinia: permane un cauto ottimismo per l’evento di sabato 11 novembre, ma la situazione appare assolutamente complessa per domenica 12 novembre. Ricordiamo che si tratta dell’Opening stagionale per quanto riguarda le specialità veloci, cancellato lo scorso anno a causa della scarsità della neve (in dodici mesi la situazione si è capovolta). Settimana prossima saranno le donne a cimentarsi sul ghiacciaio al confine tra Svizzera e Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle discese libere maschili a Zermatt/Cervinia, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DISCESE ZERMATT/CERVINIA SCI ALPINO

Sabato 11 novembre

Ore 11.30 Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Domenica 12 novembre

Ore 11.30 Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

COME VEDERE LE DISCESE DI ZERMATT/CERVINIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

