Sci alpino, calendario Gurgl e Zermatt-Cervinia: orari 18-19 novembre, dove vedere le gare in tv e streaming

Il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si divide tra la prima della velocità al femminile con due discese in programma a Zermatt-Cervinia e l’esordio assoluto al maschile, con in programma il sabato un inedito slalom in Austria a Gurgl.

Per l’Italia fari puntata sulla velocità femminile, dove Sofia Goggia comincia la sua stagione in discesa libera, andando a caccia della quinta coppa di specialità della carriera, la quarta consecutiva per la bergamasca. C’è sicuramente grande curiosità per vedere finalmente la pista Gran Becca, dopo i tantissimi rinvii della passata stagione e della settimana scorsa con le gare maschili.

Dovrebbe finalmente cominciare la Coppa del Mondo per gli uomini. Dopo le cancellazioni del gigante di Soelden e delle discese dell’ultimo weekend, a Gurgl si andrà a disputare il primo slalom della stagione. L’Italia si affida soprattutto ad Alex Vinatzer, chiamato all’anno della definitiva maturazione e consacrazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa femminile di Zermatt-Cervinia e dello slalom di Gurgl, validi per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (le discese), Rai Sport HD (slalom) ed Eurosport 1 (entrambe); in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO 18-19 NOVEMBRE

Sabato 18 Novembre

10.45 Prima manche slalom maschile Gurgl

11.45 Discesa libera femminile Zermatt-Cervinia

13.45 Seconda manche slalom maschile Gurgl

Domenica 19 Novembre

11.45 Discesa libera femminile Zermatt-Cervinia

DISCESA ZERMATT-CERVINIA 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

SLALOM GURGL 2023: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse