Scherma, sciabolatrici ottave ad Algeri: adesso per la qualificazione olimpica si fa dura

Serviva una reazione da parte delle sciabolatrici azzurre ed invece anche nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Algeri l’Italia ha deluso nuovamente, concludendo all’ottavo posto, con la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si complica.

Purtroppo il quartetto azzurro (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro), proprio come al Mondiale, ha visto il proprio cammino fermarsi contro l’Ucraina in uno scontro diretto davvero importante nei quarti di finale. Kharlan e compagne si sono imposte per 45-34, relegando così le azzurre alle sfide per un piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto.

A quel punto era necessario almeno per l’Italia cercare di vincere le successive due sfide. Le azzurre, invece, hanno prima perso malamente con la Bulgaria per 45-37 e poi successivamente anche con il Giappone con il punteggio di 45-31.

A trionfare è stata la Corea del Sud, che si è imposta con la Francia per 45-43 al termine di una sfida molto combattuta. Il terzo posto è, invece, andato all’Ungheria, che ha avuto la meglio dell’Ucraina nella finalina per 45-39.

