Scherma, la prima volta sul podio di Pietro Torre. Ad Algeri vince il francese Apithy

Dopo il successo al femminile di Sara Balzer, la Francia piazza la doppietta ad Algeri, conquistando il successo nell’individuale maschile della prima prova di Coppa del Mondo di sciabola. A salire sul gradino più alto del podio ci sale il francese Bolade Apithy, che ha trionfato all’ultima stoccata contro il sudcoreano Oh Sanguk per 15-14. Il transalpino aveva già sconfitto in semifinale con lo stesso punteggio anche l’ungherese Aron Szilagyi.

Un podio che comunque vede anche una presenza azzurra, visto che Pietro Torre ci sale per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo. Lo sciabolatore toscano si è fermato solamente in semifinale contro Oh Sanguk, perdendo con il punteggio di 15-8. Torre si era aperto la strada per il podio con il successo nei quarti sul tunisino Fares Ferjani per 15-10, mentre in precedenza erano arrivate le vittorie con l’egiziano Elsissy (15-12), con il francese Patrice (15-7) e con l’americano Seitz (15-8).

Si ferma, invece, proprio ai piedi del podio Luca Curatoli. Lo sciabolatore campano è stato sconfitto nei quarti di finale da Szilagyi con il punteggio di 15-12. Negli ottavi, invece, Curatoli era uscito vincitore dal derby italiano con Luigi Samele, battendolo per 15-12.

Un po’ di rammarico per Giovanni Repetti, che ha perso all’ultima stoccata contro il sudcoreano Kim per 15-14 nei sedicesimi. Eliminazione, invece, al primo turno per gli altri azzurri Mattia Rea, Dario Cavaliere, Francesco Bonsanto e Marco Mastrullo.

FOTO: Bizzi/Federscherma