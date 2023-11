Rugby, rinviata a fine marzo Lyons-Fiamme Oro: slitta l’inizio della Serie A élite Cup

Slitta l’inizio della Serie A élite Cup di rugby, che vede coinvolte cinque squadre, ovvero Sitav Lyons, HBS Colorno 1975, Fiamme Oro, Mogliano Veneto e Rangers Vicenza: il girone unico con partite di sola andata sarebbe dovuto scattare domenica 26 novembre 2023 alle ore 14.30 con il match Sitav Rugby Lyons-Fiamme Oro Rugby, ma l’incontro è stato rinviato a sabato 30 marzo 2024 (Sabato Santo) alle ore 15.30.

La prima classificata al termine del girone all’italiana vincerà la Serie A élite Cup 2024 di rugby, inoltre, come si legge sul sito federale, in questa “competizione è consentita la libera circolazione degli atleti tesserati dalle Società partecipanti per la prima o la seconda squadra e sarà consentito, nell’ottica di contribuire allo sviluppo delle competenze tecniche del movimento maschile, l’utilizzo di atleti provenienti da Club delle categorie inferiori con cui siano stati avviati rapporti di scambio tecnico o collaborazione. Per questa stagione sportiva non sarà obbligatorio per ogni Società partecipante inserire a lista gara almeno quattro atleti provenienti dal proprio settore giovanile“.

CALENDARIO SERIE A ELITE CUP RUGBY 2024

26/11/23, h. 14.30 -> 30/03/2024, h. 15.30

Sitav Rugby Lyons v Fiamme Oro Rugby

14/1/24, h. 14.30

Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby

21/1/24, h. 14.30

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons

4/2/24, h. 14.30

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby

25/2/24 h.14.30

HBS Colorno v Rangers Rugby Vicenza

10/3/24, h. 14.30

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

7/4/24, h. 15.30

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

12/5/24, h. 15.30

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Rugby Vicenza

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani