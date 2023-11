Ranking ATP, Jannik Sinner sempre più vicino al 3° posto di Medvedev: già 1000 punti incassati

Jannik Sinner ha vinto tutti i match della prima fase a gironi del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, poi ha trionfato anche in semifinale, staccando il pass per l’ultimo atto: finora l’azzurro ha incassato 1000 punti per il ranking ATP (200 per ciascun incontro del Gruppo Verde ed altri 400 oggi).

Il russo Andrey Rublev (eliminato) e l’ellenico Stefanos Tsitsipas (ritirato) hanno concluso il loro cammino senza raccogliere punti: l’azzurro ha così aumentato il proprio margine sul quinto e sul sesto classificato, portandolo rispettivamente a 1685 e 2255 punti.

Sinner, però, non può nemmeno raggiungere il russo Daniil Medvedev, terzo, ma ha notevolmente ridotto le distanze dall’avversario sconfitto oggi: l’azzurro, oltre ai 400 punti odierni, ne aveva già rosicchiati 200 nella fase a gironi e vincendo la finale contro uno tra Djokovic ed Alcaraz si porterebbe a -610 dal russo.

RANKING ATP LIVE 18 NOVEMBRE 2023

1 Novak Djokovic 10345

2 Carlos Alcaraz 8855

3 Daniil Medvedev 7600

4 Jannik Sinner 6490

5 Andrey Rublev 4805

6 Stefanos Tsitsipas 4235

7 Alexander Zverev 3985

8 Holger Rune 3660

9 Hubert Hurkacz 3245

10 Taylor Fritz 3100

Foto: LaPresse