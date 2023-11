Ranking ATP dei qualificati alle ATP Finals: la classifica prima di Torino, Sinner 4°. E l'ipoteca di Djokovic...

Le ATP Finals andranno in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. Si tratta del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica: saranno suddivisi in due raggruppamenti da quattro atleti ciascuno, i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. Al termine del Masters 1000 di Parigi-Bercy si è delineato il ranking ATP degli otto ammessi agli atti conclusivi, visto che settimana prossima nessuno parteciperà agli eventi di Metz e Sòfia.

Novak Djokovic ha trionfato sul cemento della capitale francese e ha rafforzato il primo posto in graduatoria con 9.945 punti. Il serbo ha messo una seria ipoteca sul numero 1 al termine del 2023, visto che può vantare su un ampissimo vantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz (8.455), eliminato al secondo turno in terra transalpina proprio come il russo Daniil Medvedev, che è terzo con 7.200 punti.

Jannik Sinner occupa la quarta posizione dopo il ritiro a Parigi-Bercy. L’altoatesino può fare affidamento su 5.490 punti e su un discreto margine nei confronti del russo Andrey Rublev (4.805). Il greco Stefanos Tsitsipas è più attardato (4.235), poi decisamente più lontani figurano il tedesco Alexander Zverev (3.585) e il danese Holger Rune (3.460). Di seguito il ranking ATP dei tennisti che parteciperanno alle ATP Finals.

RANKING DEI PARTECIPANTI ALLE ATP FINALS

1. Novak Djokovic (Serbia) 9.945

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.455

3. Daniil Medvedev (Russia) 7.200

4. Jannik Sinner (Italia) 5.490

5. Andrey Rublev (Russia) 4.805

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.235

7. Alexander Zverev (Germania) 3.585

8. Holger Rune (Danimarca) 3.460

