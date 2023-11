Quando si svolgono i Test di MotoGP verso il 2024: date, programma, numero di giorni

La MotoGP è prossima ad andare in letargo, ma prima di godersi un meritato riposo dopo l’estenuante 2023, si concede già un assaggio di 2024! Come d’abitudine, il martedì successivo all’ultimo Gran Premio della stagione è dedicato a una sessione di test in cui le varie Case e i Team potranno imbastire il lavoro in vista dell’anno venturo.

Dunque, a Valencia, già martedì 28 novembre si potrà intravedere il futuro. Sarà, per esempio, la prima occasione in cui Marc Marquez salirà a bordo di una Ducati. La sessione di dopodomani sarà una sorta di raccordo fra un 2023 al crepuscolo e l’alba del 2024, fisicamente prevista a inizio febbraio.

La ripresa dell’attività in pista è fissata a Sepang, da giovedì 1 a sabato 3. In questi tre giorni si terrà il cosiddetto shake down, il raduno riservato ai collaudatori e agli esordienti. Dopodiché, si farà sul serio da martedì 6 a giovedì 8 febbraio, quando nell’autodromo malese torneranno in azione tutti i centauri del Motomondiale.

Ci sarà anche una seconda sessione di test pre-stagionali, la quale andrà in scena a Lusail (Qatar) lunedì 19 e martedì 20 febbraio, dunque meno di tre settimane prima dell’opening del Mondiale, previsto nel medesimo autodromo nel weekend dell’8-10 marzo.

Diverso il programma delle classi inferiori, che saranno impegnate a Portimao (Portogallo) dal 22 al 25 febbraio (primi due giorni solo per la Moto3, i successivi esclusivamente per la Moto2). Dopodiché vi sarà una sessione collettiva a Jerez de la Frontera, a cavallo di febbraio e marzo.

MOTOGP TEST-PRESTAGIONALI 2024

28 novembre 2023, Valencia (Spagna)

1-3 febbraio 2024, Sepang (Malesia) {Shake down}

6-8 febbraio 2024, Sepang (Malesia)

19-20 febbraio 2024, Lusail (Qatar)

CALENDARIO TEST 2024 MOTO2/MOTO3

22-23 febbraio 2024, Portimao (Portogallo) {Solo Moto3}

24-25 febbraio 2024, Portimao (Portogallo) {Solo Moto2}

28 febbraio – 1 marzo 2024, Jerez de la Frontera (Spagna)

Foto: Valerio Origo