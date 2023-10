MotoGP, Marc Marquez guiderà la Desmosedici sin dai test di Valencia

Marc Marquez lascerà la Honda dopo 11 anni al termine di questa stagione: un forte sconvolgimento nel mondo del motociclismo dopo anni particolarmente difficili per il Cabroncito sia per le cadute, che per i problemi fisici, che per la mancata competitività per i titoli mondiali. Lo spagnolo ha deciso così di tuffarsi in una nuova esperienza.

L’anno prossimo sarà nel Team Gresini in Ducati con suo fratello Alex Marquez, prendendo il posto di Fabio Di Giannantonio. Lo spagnolo guiderà per la prima volta la Desmosedici nei test di martedì 28 novembre a Valencia, appena dopo la fine del Mondiale.

“Nessuna opposizione da parte di Honda per far provare la Ducati a Marquez nei test di Valencia” – ha dichiarato Puig, il team manager di HRC. Seppure sia solo un giorno, secondo il team manager di Gresini, Michele Masini, sarà particolarmente importante per l’iberico: “E’ quello che servirà per passare l’inverno con buone sensazioni“. La nuova avventura della carriera di Marquez sta quindi per cominciare.

