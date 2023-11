Pro Recco-Vasas oggi in tv, Supercoppa Europea 2023 pallanuoto: orario, programma, tv, streaming

Nella serata di oggi, venerdì 10 novembre, alle ore 20.45, si disputerà a Chiavari, in Italia, la finalissima della Supercoppa Europea 2023 di pallanuoto maschile: a sfidarsi saranno i detentori della Champions League della Pro Recco ed i vincitori dell’ultima Euro Cup, i magiari del Vasas.

Per il terzo anno consecutivo è in finale la Pro Recco, che ha vinto le ultime due edizioni del trofeo ed affronterà nell’ultimo atto, questa volta in casa, gli ungheresi del Vasas: lo scorso anno i liguri la spuntarono a Sabadell per 16-8, mentre nel 2021 vinsero a Szolnok per 15-4.

La sfida tra Pro Recco e Vasas, valida come finalissima della Supercoppa Europea 2023 di pallanuoto maschile, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Youtube LEN European Aquatics, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO PRO RECCO-VASAS PALLANUOTO OGGI

Venerdì 10 novembre 2023 – Chiavari (Italia)

Finale Supercoppa Europea 2023

Ore 20.45

Pro Recco (Italia)-Vasas (Ungheria)



PROGRAMMA PRO RECCO-VASAS PALLANUOTO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Youtube LEN European Aquatics.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse