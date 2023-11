NBA, i risultati della notte (9 novembre): Giannis Antetokoumpo ne fa 54, ma non basta. Sconfitto Banchero

Sono solo due le partite andate in scena questa notte per la NBA 2023-2024, con i Milwaukee Bucks che hanno visita agli Indiana Pacers mentre gli Orlando Magic di Paolo Banchero hanno affrontato gli Atlanta Hawks a Città del Messico (Messico) per il NBA Mexico City Game. Andiamo a scoprire brevemente come sono andate queste due sfide.

Gli Indiana Pacers (6-3) battono di misura i Milwaukee Bucks (5-3) col punteggio di 126-124. Damian Lillard rimane in panchina, con i padroni di casa che schiacciano subito il piede sull’acceleratore (25-9) sfiorando anche il +20 (30-12) e mantenendo quattordici lunghezze di vantaggio alla prima sirena (38-24). Nella seconda frazione Giannis Antetokoumpo prova a caricarsi la squadra sulle spalle, con i Bucks iniziano a risalire la china (58-60) rimanendo sotto di due soli possessi pieni di svantaggio all’intervallo lungo (66-60). Nella ripresa la compagine del Wisconsin completa l’opera pareggiando prima i conti (71-71) e mettendo poi la freccia sempre con il solito Giannis Antetokoimpo (74-76). Indiana reagisce e rimette il match ancora in discussione (90-90), ma è Milwaukee a trovarsi avanti all’ultima pausa breve (93-94). Nel quarto conclusivo gli ospiti provano a mantenere l’inerzia favorevole (96-104), ma i Pacers non mollano e riescono a ricomporsi operando un nuovo sorpasso (126-121) a pochi minuti dalla sirena conclusiva. I Bucks hanno un sussulto nel finale, ma non basta per ribaltare la partita: finisce 126-124 in favore dei Pacers. Doppia doppia per Tyrese Haliburton (29 punti e 10 assist) e per Bennedict Mathurin (26 punti ed 11 rimbalzi) tra le fila di Indiana, mentre tra i Bucks Giannis Antetokoumpo mette a referto addirittura 54 punti e 12 rimbalzi, senza però riuscire a trascinare i compagni alla vittoria.

Nell’altro match andato in scena nella notte NBA all’Arena CDMX di Città del Messico (Messico) gli Atlanta Hawks (5-3) sorprendono gli Orlando Magic (4-4) per 119-120. Partenza bruciante di Atlanta (7-18), con Orlando che prende le misure e pareggia prontamente sul finire del primo quarto (34-34). Anche nella seconda frazione gli Hawks mettono la freccia toccando ancora il +10 (40-50), con i Magic che non si fanno intimorire e rimangono in scia dopo 24’ di gioco (69-73). Nel secondo tempo la franchigia della Georgia mantiene un piccolo margine di sicurezza (80-86), ma gli avversari riescono a ribaltare la partita portandosi avanti alla terza sirena (90-93). Nel parziale conclusivo i Magic riescono anche ad andare a +11 (111-100), ma Atlanta non si perde d’animo e piazza la zampata decisiva nel finale con la tripla decisiva con Dejounte Murray per il 119-120 con cui piega la resistenza di Orlando in quel di Città del Messico. Trae Young illumina i compagni con 41 punti e 8 assist insieme a Jalen Johnson con 19 punti, mentre per i Magic 21 punti di Jalen Suggs e 17 punti di Paolo Banchero.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 126-124

Orlando Magic-Atlanta Hawks 119-120

Foto: LaPresse