Pallanuoto, la Pro Recco sfida il Vasas per il primo trofeo internazionale stagionale in LEN Super Cup

Ci sarà il tutto esaurito alla piscina “Mario Ravera” di Chiavari, dato che tutti i biglietti sono già stati venduti, per la finale della LEN Super Cup 2023 di pallanuoto: domani alle ore 20.45 la Pro Recco, vincitrice della scorsa edizione della Champions League, sfiderà i magiari del Vasas, detentori dell’Euro Cup.

La Pro Recco ha perso la prima finale di Supercoppa disputata, nel 1984, ma poi ha vinto le successive 8, comprese le ultime due edizioni, a Szolnok (2021) e Sabadell (2022). Al contrario, il Vasas ha vinto una volta nel 1985, ma poi ha perso tutte le altre quattro finali giocate.

Per la Pro Recco, dunque, in caso di vittoria, si tratterebbe della nona Supercoppa Europea, la terza consecutiva, ed i liguri andrebbero così a completare il Grand Slam per la sesta volta nella storia, dopo i successi nella scorsa primavera in Serie A1, Coppa Italia e Champions League.

In questa stagione la Pro Recco è in testa a punteggio pieno dopo quattro giornate nel Girone B della Champions League ed ha staccato già il pass per la seconda fase a gironi, mentre il Vasas è in testa a punteggio pieno nel Girone B di Euro Cup (ha battuto il Savona 18-17) dopo tre turni ed è ad un passo dagli ottavi di finale.

FINALI LEN SUPER CUP 2023

Donne

UVSE Budapest (HUN) v Astralpool Sabadell (ESP) 11-14 (giocata a Budapest il 7 novembre)

Uomini

Pro Recco (ITA) v A Hid-Vasas-Plaket (HUN) – Chiavari (Italia), 10 novembre ore 20.45

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo