Perché Fiorentina-Juventus senza la curva Fiesole? Cos’è successo e il mancato rinvio

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si giocherà l’attesissima Fiorentina-Juventus, match valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2023-2024. Ma, notizia di ieri sera, mancherà una parte fondamentale della partita: il pubblico.

Nello specifico parliamo della Curva Fiesole, cuore del tifo viola. La motivazione? Semplicissima. Quanto sta avvenendo in queste ore attorno a Firenze e nel complesso in Toscana. L’alluvione che ha mietuto vittime e danni incalcolabili, ha spinto la popolazione (e ultras compresi) a rimboccarsi le maniche per dare una mano a chi ha perso tutto.

Anche per questo motivo si è valutata l’opportunità di rinviare il match di questa sera, per permettere alle forze dell’ordine e tutto l’apparato di concentrarsi su qualcosa di molto più importante. Alla fine si è scelto di far disputare lo stesso l’incontro, con la Curva Fiesole che ha subito preso le distanze da tale decisione, rilasciando un comunicato chiaro e netto.

Le parole dei tifosi viola: “La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita non sarà presente sugli spalti. Non c’è niente da festeggiare. Dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione”.

Foto: LaPresse