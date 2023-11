Pegula-Swiatek oggi, WTA Finals 2023: orario finale, programma, tv, streaming

Non prima delle 22.30 italiane calerà il sipario sulle WTA Finals 2023. Un’edizione non certo da raccontare ai nipotini per i disastri organizzativi che l’hanno preceduta e accompagnata. Le giocatrici sono state vittime della grande approssimazione di chi ha gestito il tutto, oltre al fatto che anche il meteo ci ha messo lo zampino. Per questo la Finale tra Iga Swiatek e Jessica Pegula si disputerà eccezionalmente nella seconda serata italiana, le 16.30 locali.

La polacca (n.2 del mondo) ha prevalso in maniera chiara nella seconda semifinale contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Un gran tennis sciorinato da Swiatek, che ha evidenziato le pecche della n.1 del ranking al servizio. La 22enne di Varsavia ha dunque la possibilità di tornare al vertice della classifica mondiale, in caso di successo oggi contro Pegula.

L’americana, a segno nel derby contro Coco Gauff, dovrà elevare ulteriormente il proprio livello di gioco per contrastare la polacca, apparsa decisamente in palla. Si spera che non vi siano ulteriori contrattempi e che il programma possa svolgersi senza ulteriori cambiamenti di scenario.

La partita tra Jessica Pegula e Iga Swiatek, valida per la Finale delle WTA Finals a Cancun, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis e RaiSport, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, RaiPlay e su WTA Tv.

PEGULA-SWIATEK OGGI WTA FINALS 2023

Estadio Paradisus – Ore 19:30 italiane

(8) Nicole Melichar-Martinez USA / (8) Ellen Perez AUS vs (6) Laura Siegemund GER / (6) Vera Zvonareva RUS Inizio 19:30

(5) Jessica Pegula USA vs (2) Iga Swiatek POL Non prima 22:30 italiane

PEGULA-SWIATEK WTA FINALS 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, SuperTennis.

Diretta streaming: RaiPlay, supertennis.tv, SuperTennix e WTA Tv

