Pattinaggio artistico: Yoshida vince la gara femminile alla Cup Of China, solo terza Hendrickx

Salta il banco della prova individuale femminile, secondo segmento di gara dell’ultima giornata della Cup Of China 2023, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dopo un brillante free program infatti la nipponica Hana Yoshida ha ottenuto la prima vittoria nella rassegna itinerante della massima categoria, mentre Loena Hendrickx, grande favorita del lotto, si è dovuta accontentare soltanto della terza posizione.

Un brillante step in avanti per la carriera della giapponese che, in questo contesto, è riuscita a tenere botta nello short program (suo grande tallone d’Achille), confezionando poi il blitz nel segmento più lungo, dove ha avuto la meglio eseguendo otto tripli, tra cui un axel con un arrivo non tenuto, e due doppi axel, elementi che le hanno concesso di raggiungere 139.32 (73.64, 65.68) per 203.97.

Sopra quota 200 anche Rinka Watanabe, seconda con 138.13 (72.60, 65.53) per 203.22, score maturato grazie a una performance priva di sbavature di rilievo. Tre défaillance hanno invece rallentato la corsa della belga Hendrickx. La detentrice del titolo continentale infatti ha perso terreno nelle combinazioni dei salti, due di questi con il triplo lutz, dunque di grande valore, accontentandosi della terza piazza con 130.84 (60.67, 70.17) per 201.49.

Il piazzamento complica leggermente il cammino della belga in vista delle Finali. L’allieva di Jorik Hendrickx dovrà infatti aspettare il responso delle ultime due tappe per avere la garanzia ufficiale di poter volare a Pechino.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Egna Neumarkt Event)