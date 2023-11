Sci alpino, Petra Vlhova sbaglia, ma è al comando a Levi! Shiffrin terza, due azzurre qualificate

C’è un terzetto a giocarsi la vittoria nello slalom femminile di Levi. Dopo la prima manche al comando si trova Petra Vlhova, che si è comunque garantita un buon vantaggio sulle dirette rivali, Lena Duerr e Mikaela Shiffrin, che sono staccate rispettivamente di 18 e 42 centesimi dalla vetta. La slovacca è stata eccezionale nella prima parte di gara, poi ha commesso un errore sul ripido, riuscendo comunque a difendere la sua leadership sul piano.

Ottima comunque la prestazione della tedesca Duerr, che ha recuperato rispetto a Vlhova sul tratto di piano finale e proverà a piazzare il colpo un po’ a sorpresa in questo primo slalom dell’anno. Terza piazza, dunque, per una Mikaela Shiffrin che era un po’ acciaccata alla partenza dopo una brutta caduta in allenamento nei giorni scorsi.

Finalmente si rivede la vera Katharina Liensberger (partita con il 21), con l’austriaca che chiude al quarto posto, ma comunque con un distacco di oltre il secondo (+1.02). Tantissimi gli inserimenti con i pettorali alti, visto che anche in quinta posizione si è piazzata un’altra austriaca, Katharina Huber (+1.25)

Sesta la svedese Sara Hector (+1.43) davanti di un solo centesimo alla norvegese Maria Therese Tviberg, sesta con il pettorale 25. Ottavo posto per la croata Zrinka Ljutic (+1.48), mentre completano la Top-10 l’austriaca Katharina Gallhuber (+1.54) e la svizzera Melanie Meillard (+1.72), partite rispettivamente con il 27 ed il 30.

Delle otto azzurre al via solamente due sono riuscite a qualificarsi per la seconda manche, un risultato sicuramente deludente per una squadra che proprio non riesce ad uscire da una crisi che dura da tanti anni. Lara Della Mea ha chiuso al 25° posto (+2.83), mentre Martina Peterlini ventinovesima (+2.85). Non qualificate Marta Rossetti (+3.19), Emilia Mondinelli (+3.77), Beatrice Sola (+3.96) e Lucrezia Lorenzi (+4.39). Fuori Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler.

FOTO: LaPresse