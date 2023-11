Pattinaggio artistico: Pezzetta seconda alla Warsaw Cup, Metelkina-Berulava salgono di colpi

Arrivano notizie oltremodo significative dal ghiaccio di Varsavia, Capitale della Polonia che ha ospitato questo fine settimana la Warsaw Cup 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024. In campo femminile infatti l’azzurra Anna Pezzetta ha sfoggiato un ottimo stato di forma, mentre nelle coppie Metelkina-Berulava hanno confermato di essere pronti a fare male ai big in ambito europeo.

Ma andiamo con ordine. La notizia più importante in chiave Italia è stata la splendida seconda posizione di Anna Pezzetta, atleta che per la terza volta in stagione è riuscita a raccogliere un punteggio al di là dei sei 60 punti nello short, chiudendo con uno stimolante totale di 179.58, nuovo personal best. Numeri importanti per la nativa di Bolzano, motivata a sparigliare le carte in vista dei Campionati Italiani Assoluti previsti a dicembre. Anna si è posizionato poi a sole due lunghezze di distanza da Ekaterina Kurakova, vincitrice con 181.71. Terza invece la statunitense Elyce Lin-Gracey con 177.50.

Nelle coppie invece fanno davvero paura Anastasiia Metelkina-Luka Berulava che, per la prima volta nella massima categoria, hanno conquistato un punteggio totale sopra i 200 punti, nello specifico 204.01, lanciando il guanto di sfida alle altre coppie del circuito, Italia compresa. Secondi poi Anastasia Vaipan Law-Luke Digby precedendo i polacchi Ioulia Chtchetinina-Michal Wozniak, terzi a 153.02.

In campo maschile vittoria facile per lo svizzero Lukas Btitschgi, bravo a difendere il primato dello short raccogliendo 246.22, tre punti in più dell’israeliano Mark Gorodntsky, al posto d’onore precedendo l’icona Jason Brown, terzo con 236.75.

Nella danza trionfo per Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, bravi a ottenere 196.56 regolando senza patemi Hannah Lim-Ye Quan, secondi con 187.10. Terzi Marie Deupayage-Thomas Nabais. Benissimo poi gli azzurri Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, quarti con 168.23

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Valerio Origo