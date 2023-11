Curling femminile, l’Italia strappa un successo pesante agli Europei contro la Scozia padrona di casa

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Nazionale femminile di curling, attualmente impegnata ai Campionati Europei 2023 di Aberdeen. Ed è una vittoria molto significativa. Le azzurre hanno infatti avuto la meglio contro le padrone di casa della Scozia, superandole con il risultato di 7-6 al termine di una partita non semplice, non scevra di errori ma che potrebbe dare effettivamente una scossa al percorso della rassegna continentale.

Partono con il freno a mano le nostre ragazze che, malgrado una situazione favorevole, si devono accontentare soltanto di un punto, complice anche una bocciata finale non perfetta di Constantini. La risposta delle scozzesi non tarda ad arrivare, tuttavia anche Morrison è imprecisa, raccogliendo solo un punto e vanificando la possibilità di portare a casa un bottino più cospicuo.

Dopo un terzo round terminato con un nulla di fatto, l’Italia sale in cattedra nella quarta ripresa quando, approfittando di un errore clamoroso della skip avversaria, Constantini manda in casa la stone regalando due punti alle sue compagne. La gioia tuttavia, durerà molto poco, perché nel quinto turno emerge tutta la classe scozzese che, sfruttando una defaillance azzurra in costruzione, con una doppia bocciata effettua il controsorpasso mettendo a referto tre sigilli segnando il 3-4.

Non va poi oltre il singolo punto l’Italia al sesto end: malgrado una stone già nella casa infatti il rilascio della skip nostrana va lungo, trovando comunque il pareggio. La situazione si fa favorevole poi al settimo end, quando grazie a una imprecisione di Morrison le azzurre rubano la mano aumentando di un’unità il parziale.

La sbavatura probabilmente innervosisce le avversarie, artefici di una trama balbettante che sfocia in un altro passaggio a vuoto di Morrison, costretta a prendersi il punto dopo non essere riuscita ad annullare l’end. Lo scenario apre porte importanti all’Italia che al nono possono gestire la tattica. La Scozia sente la pressione, e non riesce ad amministrare, mentre le azzurre si muovono bene soprattutto negli ultimi tiri, portando a casa due preziosissimi timbri e tenendo botta con personalità anche nell’ultimo atto, dove le scozzesi segnano solo un sigillo, scatenando così la gioia tricolore.

In virtù del risultato odierno l’Italia è salita al terzo posto del Round Robin con due partite vinte e una persa. Domani, lunedì 20 novembre, le azzurre sfideranno la Danimarca e l’Estonia per proseguire la scalata.

Foto: FISG