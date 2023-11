Pattnaggio artistico, Conti-Macii conquistano il secondo posto al Grand Prix di Espoo e volano in Finale!

Arriva il primo responso di peso al Grand Prix di Espoo 2023, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Seppur con qualche patema di troppo Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato la seconda posizione nella gara delle coppie, staccando dunque ufficialmente il pass per le Finali di Pechino, in programma nel mese di dicembre.

Un risultato ottimo per il prosieguo di stagione degli azzurri che, adesso, avranno modo di lavorare su quegli elementi che in questo primo stralcio di gare si sono rivelati leggermente traballanti. Nello specifico gli allievi di Barbara Luoni nel libero odierno hanno perso punti preziosi nella sequenza di salti in parallelo, una delle difficoltà potenzialmente più proficue del lotto, subito interrotta da una caduta del cavaliere nel triplo toeloop che ha vanificato l’intera catena.

Mostrando un ottimo pattinaggio nel resto della performance e soprattutto mandando a buon fine i due lanciati triplo rittberger e triplo salchow, gli atleti hanno guadagnato 123.60 (60.01, 64.59) per 188.60, piazzandosi davanti ai sorprendenti teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin che, nonostante due sbavature nei due salti side by side, hanno dato sfoggio di una performance d’alto profilo (e preoccupante per l’Italia in chiave futura), attestandosi in zona 129.13 (65.46, 63.67) per 192.72.

Da menzionare poi gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, terzi classificati con 124.66 (66.73, 58.93) e ancora in corsa per le Finali. Niente da fare invece per i cinesi Cheng Peng-Lei Wang, scivolati al quarto posto dopo la leadership dello short per via di un free program complicato sui salti in parallelo, dove hanno raccolto appena quattro punti.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Valerio Origo