Panathinaikos-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

La Virtus Bologna scenderà in campo questa sera alle ore 20:15 per disputare la nona giornata dell’Eurolega 2023/2024. I ragazzi di coach Luca Banchi sfideranno in trasferta (all’Oaka Altion di Atene) il Panathinaikos, con l’obiettivo di vincere ancora per restare nei piani altissimi della classifica della regular season.

La squadra emiliana, che è reduce dal successo di martedì nel derby italiano contro l’Olimpia Milano, si trova attualmente al secondo posto insieme al Barcellona con un record di 6-2 (davanti c’è solo il Real Madrid, primo con otto successi in altrettante partite) e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Attenzione però al Panathinaikos (in questo momento nono con 4-4), perché la squadra greca ha qualità e in più è in fiducia, viste le due vittorie nelle ultime due partite, e quindi non andrà di certo sottovalutata.

La partita tra Panathinaikos e Virtus Bologna valida per la nona giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Arena HD (canale 204) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 17 novembre

Ore 20.15: Panathinaikos Atene – Virtus Bologna all’Oaka Altion di Atene (Grecia)– Diretta tv su Sky Sport Arena HD (canale 204)

PROGRAMMA PANATHINAIKOS-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA 2023/2024: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena HD (canale 204)

Diretta streaming: Sky GO, Now, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

