Pallanuoto: tutto facile per la Pro Recco nel big match con l’AN Brescia, risultati e classifica della nona giornata

Era il match più atteso, lo è stato per anni: non c’è stata però storia nello scontro diretto tra Pro Recco ed AN Brescia. I campioni di tutto davanti al pubblico di casa dominano in lungo e in largo distruggendo la banda di Sandro Bovo per 12-4: nove vittorie in altrettante partite per Di Fulvio e compagni che dimostrano di essere due gradini sopra tutte le rivali.

Tutte le squadre in acqua oggi nella nona giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile: RN Savona che vince ancora nel derby con il Quinto e resta seconda in solitaria, l’Ortigia invece raggiunge il Brescia in terza piazza pur pareggiando 10-10 con il Posillipo. Andiamo a rivivere tutti i risultati e la graduatoria aggiornata.

9^ giornata

Sabato 25 novembre

CN Posillipo-CC Ortigia 1928 10-10 (5-1, 2-4, 2-3, 1-2)

RN Savona-Iren Genova Quinto 15-7 (4-2, 3-1, 3-2, 5-2)

Spazio RN Camogli-Nuoto Catania 6-10 (1-4, 2-2, 3-3, 0-1)

Astra Nuoto Roma-Check Up RN Salerno 13-7 (3-2, 4-1, 5-2, 1-2)

Pallanuoto Trieste-Telimar 12-15 (3-5, 2-3, 4-4, 3-3)

Roma Vis Nova Pallanuoto-De Akker Team 9-13 (3-1, 4-3, 1-6, 1-3)

Pro Recco-AN Brescia 12-4 (3-1, 3-0, 3-1, 3-2)

Classifica

PRO RECCO 27

R.N. SAVONA 24

AN BRESCIA 18

CC ORTIGIA 1928 18

TELIMAR 16

PN TRIESTE 15

ASTRA NUOTO ROMA 13

IREN GENOVA QUINTO 12

DE AKKER TEAM 10

CN POSILLIPO 10

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 6

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 4

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti