Pallanuoto, RN Savona seconda in solitaria in Serie A1. Risultati e classifica della settima giornata

Subito dopo il turno infrasettimanale si torna a giocare per il campionato di Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile. In scena oggi la settima giornata, che ha visto disputarsi sei incontri, visto che lunedì ci sarà il posticipo con la capolista Pro Recco, ieri vincitrice della Supercoppa Europea.

Tra le inseguitrici a vincere è l’RN Savona che passeggia contro la Roma Vis Nova e vola in seconda piazza solitaria. Perde invece il Trieste, in casa con l’Ortigia, e viene raggiunto in graduatoria dall’AN Brescia, che domina contro il Camogli. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

SERIE A1 PALLANUOTO

7^ giornata

sabato 11 novembre

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-RN SAVONA 5-17 (2-2, 2-7, 1-3, 0-5)

PN TRIESTE-CC ORTIGIA 1928 13-16 (4-5, 2-5, 4-4, 3-2)

CN POSILLIPO-CHECK-UP RN SALERNO 6-5 (1-1, 2-1, 3-1, 0-2)

TELIMAR-NUOTO CATANIA 14-12 (3-1, 3-4, 3-3, 5-4)

ASTRA NUOTO ROMA-IREN GENOVA QUINTO 11-15 (2-5, 2-4, 4-4, 3-3)

SPAZIO RN CAMOGLI-AN BRESCIA 11-22 (5-6, 1-6, 3-5, 2-5)

lunedì 13 novembre

17:00 PRO RECCO-DE AKKER TEAM

Classifica

PRO RECCO* 18

R.N. SAVONA 18

AN BRESCIA 15

PN TRIESTE 15

CC ORTIGIA 1928 14

TELIMAR 13

CN POSILLIPO 12

IREN GENOVA QUINTO 9

ASTRA NUOTO ROMA 7

DE AKKER TEAM* 7

CHECK-UP RN SALERNO 6

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 4

NUOTO CATANIA 3

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Photo LiveMedia/Luigi Mariani