Pallanuoto femminile, SIS Roma-Trieste 10-9 nel big match della sesta giornata della Serie A1

Il weekend dedicato alle Coppe Europee rende praticamente uno spezzatino la sesta giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: dopo i due incontri giocati ieri, nel big match odierno la SIS Roma batte la Pallanuoto Trieste per 10-9 e si riporta così a -3 da L’Ekipe Orizzonte, capolista a punteggio pieno, agganciando la Plebiscito Padova al secondo posto e staccando proprio la compagine giuliana, che sabato potrebbe essere raggiunta in quarta posizione dal Rapallo, impegnato in casa contro il Cosenza.

Nel primo quarto la SIS prova ad allungare portandosi sul 3-1 con la doppietta di Ranalli, ma nella seconda metà del parziale Trieste rientra con la doppietta di De March per il 3-3. Nella seconda frazione le difese si esaltano e l’unico gol è quello di Gual Rovirosa, che porta la SIS in vantaggio sul 4-3 a metà gara. Nel terzo periodo si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due formazioni, ma nel finale di frazione le capitoline allungano sul 9-7. Nell’ultimo quarto Trieste per due volte si riporta sul -1, ma negli ultimi minuti non si segna più e la SIS Roma vince per 10-9.

TABELLINO

SIS ROMA-PN TRIESTE 10-9

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa 4, C. Ranalli 2, L. Papi, A. Aprea, L. Di Claudio 1, C. Nardini 1, S. Centanni, A. Cocchiere 2, S. Carosi, O. Sesena, S. Rossi. All. M. Capanna.

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March 2, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 2, A. Gragnolati, J. Vukovic 1, I. Riccioli 2, G. Zizza, S. Ingannamorte, A. Zoch. All. P. Zizza.

Arbitri: Zedda e Castagnola.

Note – Parziali: 3-3, 1-0, 5-4, 1-2.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

6^ Giornata – martedì 31 ottobre 2023

15:00 BRIZZ NUOTO – C.S. PLEBISCITO PD 6-9

18:00 COMO NUOTO RECOARO – L’EKIPE ORIZZONTE 6-30

6^ Giornata – mercoledì 1 novembre 2023

19:00 S.I.S. ROMA – PALLANUOTO TRIESTE 10-9

6^ Giornata – sabato 4 novembre 2023

15:30 RAPALLO PALLANUOTO – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN Rapallo (GE) – Piscina Comunale

16:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 18

C.S. PLEBISCITO PD 15

S.I.S. ROMA 15

PALLANUOTO TRIESTE 12

RAPALLO PALLANUOTO* 9

COSENZA PALLANUOTO* 6

BRIZZ NUOTO 6

NETAFIM BOGLIASCO 1951* 3

U.S. L. LOCATELLI GENOVA* 0

COMO NUOTO RECOARO 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli