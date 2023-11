Pallanuoto femminile: nel week-end la settima giornata di A1, big match Plebiscito Padova-SIS Roma

Settima giornata per il campionato femminile di pallanuoto: prosegue senza soste l’A1 che avrà un anticipo al venerdì e quattro match nel pomeriggio di sabato. Domani occhi fissati sul big match: si sfidano le due seconde della classe. Plebiscito Padova sfida SIS Roma per capire quale sarà l’antagonista dell’Orizzonte Catania. Siciliane in trasferta a Genova con il Locatelli, forti delle sei vittorie in altrettante partite. Andiamo a scoprire tutti gli incontri di questo turno con il programma completo.

Programma della 7^ giornata

Venerdì 10 novembre

19:00 PLEBISCITO PADOVA-SIS ROMA Diretta RaiSport +HD

Sabato 11 novembre

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA-BRIZZ NUOTO

15:00 US LUCA LOCATELLI GENOVA-L’EKIPE ORIZZONTE

15:30 RAPALLO PALLANUOTO-COMO NUOTO RECOARO

17:45 PALLANUOTO TRIESTE-NETAFIM BOGLIASCO 1951

Photo LiveMedia/Luigi Mariani