Pallamano, Riccardo Trillini dopo il ko con la Turchia: “Peggior partita della mia gestione, mi assumo le responsabilità”

Non usa giri di parole Riccardo Trillini dopo la pesantissima sconfitta della Nazionale italiana di pallamano rimediata contro la Turchia, match d’andata valido per il primo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2025.

Il Direttore Tecnico ha infatti parlato espressamente di “Peggior partita della sua gestione“, come dimostrano i nove goal di scarto che separano le due squadre, pronte a ritrovarsi questa domenica a Chieti con il punteggio di partenza di 37-28.

Una volta intervenuto in fase di commento, l’allenatore ha analizzato quanto successo: Credo che questa sia stata la peggior partita dell’Italia nella mia gestione – ha detto Trillini – È difficile commentarla perché siamo stati inferiori alla Turchia sotto ogni punto di vista. Non può essere l’assenza di Bulzamini a cambiare in questo modo la difesa: non è pensabile che da un certo momento della partita ci siamo disuniti, è venuta meno la forza fisica nel difendere ma anche la disciplina tattica. Mi assumo le responsabilità della sconfitta perché è stata una Italia che nelle difficoltà non ha giocato in maniera disciplinata, correndo in modo disordinato e non cercando, come invece facciamo di solito, il gioco veloce e la soluzione rapida anche in svantaggio o dopo un gol subito“.

Trillini ha quindi chiosato: “Non lo abbiamo fatto e, anzi, in certi momenti abbiamo addirittura rinunciato a farlo. Hanno ovviamente influito anche i tiri facili sbagliati, come anche l’atmosfera che non rendeva semplice giocare, ma noi non abbiamo fatto quasi niente per ovviare allo strapotere fisico della Turchia e alle criticità che la partita ha presentato”.

Il ritorno tra Italia e Turchia si giocherà domenica 5 ottobre alle ore 18:00 al Centro Federale di Chieti.

Foto: FIGH