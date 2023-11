Pallamano: la Turchia piega l’Italia e vince 37-28 la prima sfida valida per le qualificazione ai Mondiali 2025

Termina con una vera e propria disfatta Turchia-Italia, partita d’andata valida per il primo turno delle Qualificazioni ai Campionati Mondiali 2025 di pallamano. Gli azzurri infatti si sono dovuti arrendere con i risultato di 37-28, fattore che li porterà ad affrontare la sfida di ritorno con uno svantaggio di ben nove reti.

Non una buona notizia per gli uomini di Riccardo Trillini, i quali avevano cominciato la disputa con il piglio giusto, offrendo malgrado le molteplici assenze buone trame di gioco e soprattutto un grande carattere in un contesto non facile, fronteggiando degli avversari sospinti dal pubblico delle grandi occasioni approdato a Sakarya.

Nei primi venticinque minuti è infatti la Turchia a rincorrere, forse in parte sorpresa da una compagine azzurra gagliarda, abile a impattare bene con la partita non trovando mai la vera fuga ma controllando in sicurezza il risultato e contenendo con ordine i propri rivali. La situazione cambia però proprio negli ultimi cinque minuti della prima frazione quando, partendo dall’equilibrio di 13 pari, i turchi riusciranno ad andare negli spogliatoi sul +2, dunque sul 15-13.

Un contraccolpo pesante per i nostri ragazzi che, purtroppo, usciranno completamente dalla sfida in un secondo tempo molto più fragile e prevedibile, fattore che permette ai padroni di casa di imporre il proprio gioco e di dominare in lungo e in largo scardinando con facilità la difesa tricolore: al quarantunesimo giro di orologio il vantaggio è di sei reti, al fischio finale sarà invece di nove, merito anche di Done e Pehlivan, autori di venti sigilli complessivi. Parisini (7), Mengon (5) e Moretti (4) sono stati invece i migliori realizzatori dell’Italia.

La sfida di ritorno si disputerà domenica 5 novembre presso il Centro Federale di Chieti. Ma servirà un miracolo per ribaltare la situazione.

