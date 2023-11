Ordine d’arrivo sci alpino, risultati slalom Killington 2023: top30 e distacchi. Marta Rossetti fa sognare

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La statunitense si è imposta sulle nevi di casa firmando il miglior tempo in entrambre le manche e chiudendo con il crono complessivo di 1:42.02. L’america ha prevalso con 33 centesimi di vantaggio nei confronti della slovacca Petra Vlhova e ha allungato in testa alla classifica generale.

Distacchi ben sopra il secondo per le atlete classificate tra il terzo e il quinto posto: la svizzera Wendy Holdener ha completato il podio a 1.37, la tedesca Lena Duerr si è fermata a 1.56. Eccellente quinto posto per la nostra Marta Rossetti (a 1.74), al miglior risultato della carriera e capace di recuperare otto posizioni nella seconda manche.

A seguire la svizzera Michelle Gisin, la slovena Andreja Slokar, la statunitense Paula Moltzan, la svedese Sara Hector e la croata Zrinka Ljutic. Buon quindicesimo posto per Lara Della Mea. Di seguito la classifica, i risultati e i distacchi dello slalom femminile di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO SLALOM FEMMINILE KILLINGTON SCI ALPINO

1 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 48.27 (1) 53.75 (1) 1:42.02 0.00 Atomic

2 6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 48.55 (3) 53.80 (2) 1:42.35 0.33 2.36 Rossignol

3 2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 48.64 (4) 54.75 (21) 1:43.39 1.37 9.80 Head

4 1 206355 DUERR Lena 1991 GER 48.46 (2) 55.12 (26) 1:43.58 1.56 11.16 Head

5 32 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA 49.93 (13) 53.83 (3) 1:43.76 1.74 12.45 Head

6 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 49.62 (10) 54.41 (13) 1:44.03 2.01 14.38 Salomon

7 20 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 50.02 (14) 54.18 (8) 1:44.20 2.18 15.60 Nordica

8 11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 49.48 (6) 54.73 (20) 1:44.21 2.19 15.67 Rossignol

9 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 49.86 (11) 54.41 (13) 1:44.27 2.25 16.10 Head

10 12 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 49.57 (8) 54.71 (19) 1:44.28 2.26 16.17 Rossignol

11 21 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 50.21 (16) 54.20 (10) 1:44.41 2.39 17.10 Fischer

12 24 516562 RAST Camille 1999 SUI 50.38 (21) 54.05 (5) 1:44.43 2.41 17.24 Head

13 9 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 50.29 (17) 54.17 (7) 1:44.46 2.44 17.46 Atomic

14 13 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 49.57 (8) 54.91 (23) 1:44.48 2.46 17.60 Rossignol

15 34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 49.86 (11) 54.63 (16) 1:44.49 2.47 17.67 Fischer

16 27 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 50.63 (25) 53.87 (4) 1:44.50 2.48 17.75 Rossignol

17 14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 50.66 (27) 54.11 (6) 1:44.77 2.75 19.68 Voelkl

18 47 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR 50.64 (26) 54.19 (9) 1:44.83 2.81 20.11 Atomic

18 30 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 50.29 (17) 54.54 (15) 1:44.83 2.81 20.11 Fischer

20 8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 50.33 (19) 54.64 (17) 1:44.97 2.95 21.11 Salomon

21 23 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 50.37 (20) 54.67 (18) 1:45.04 3.02 21.61 Atomic

22 16 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 50.20 (15) 54.97 (24) 1:45.17 3.15 22.54 Head

23 59 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA 50.93 (30) 54.30 (11) 1:45.23 3.21 22.97 Atomic

24 7 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 50.88 (29) 54.39 (12) 1:45.27 3.25 23.26 Head

25 57 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 50.62 (24) 55.02 (25) 1:45.64 3.62 25.90 Blizzard

26 19 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 49.53 (7) 56.12 (29) 1:45.65 3.63 25.97 Kaestle

27 44 307493 ANDO Asa 1996 JPN 50.84 (28) 54.83 (22) 1:45.67 3.65 26.12 Atomic

28 39 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 50.39 (22) 55.45 (28) 1:45.84 3.82 27.33 Atomic

29 18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 50.61 (23) 55.39 (27) 1:46.00 3.98 28.48 Rossignol

30 5 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 48.76 (5) 57.32 (30) 1:46.08 4.06 29.05 Voelkl

Foto: Lapresse