Novak Djokovic numero 1 al mondo a fine anno: ottavo sigillo da record, inavvicinabile per Alcaraz

Novak Djokovic chiuderà l’anno solare da numero 1 al mondo. Il fuoriclasse serbo si è assicurato la prima posizione nel ranking ATP grazie al successo ottenuto ieri sera contro il danese Holger Rune nel primo match delle ATP Finals. Il 36enne ha così portato a casa 200 punti e si è issato a quota 10.145 punti, rendendosi così irraggiungibile dallo spagnolo Carlos Alcaraz: se l’iberico, numero 2 del circuito, dovesse vincere cinque incontri al PalaAlpitour di Torino si fermerebbe a 9.955 punti.

Novak Djokovic chiuderà l’anno da numero uno del mondo per l’ottava volta in carriera. Deteneva già questo record, visto che aveva superato Pete Sampras (6), Jimmy Connors (5), Roger Federer (5), Rafael Nadal (5). Il balcanico toccherà anche la vetta di 400 settimane in testa alla graduatoria. I suoi precedenti sigilli portano le date del 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021.

Il ribattezzato Nole è il tennista più vincente di sempre negli Slam, con 24 trofei alzati al cielo: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open, 3 Roland Garros. Quest’anno gli è mancato il Grande Slam a causa della sconfitta patita sull’erba londinese contro Alcaraz. Novak Djokovic tornerà in campo martedì 14 novembre (ore 21.00) per affrontare Jannik Sinner nel secondo incontro della fase a gironi delle ATP Finals.

Foto: Lapresse