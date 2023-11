Next Gen Finals 2023, rinunciano i primi 4! Cobolli sicuro, anche Nardi e Darderi in corsa

La notizia era nell’aria da mesi e adesso diventa anche ufficiale, in seguito al comunicato dell’ATP: Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti non parteciperanno alle Next Gen Finals 2023 in quel di Jeddah. Di fatto i primi 4 della Race stagionale dedicata ai tennisti Under 21 (nati dal 1° gennaio 2022 in poi) hanno dato forfait rinunciando all’evento per motivi differenti.

Alcaraz e Rune saranno impegnati dal 12 al 19 novembre a Torino per le Finals “dei grandi”, Shelton ha terminato anzitempo la sua stagione dando appuntamento a tutti in Australia nel 2024 e Musetti dovrebbe essere protagonista a Malaga con la maglia azzurra per la fase finale della Coppa Davis (dal 21 al 26 novembre).

Con queste assenze, la soglia qualificazione si abbassa considerevolmente e vengono automaticamente promossi alle Next Gen Finals (previste dal 28 novembre al 2 dicembre) i francesi Arthur Fils e Luca Van Assche, lo svizzero Dominic Stricker e l’azzurro Flavio Cobolli. Gli organizzatori della manifestazione hanno inoltre consegnato la wild card al giordano Abdullah Shelbayh.

Restano dunque da assegnare tre posti (se non ci saranno ulteriori rinunce), virtualmente occupati dal serbo Hamad Medjedovic, dallo statunitense Alex Michelsen e dal transalpino Arthur Cazaux. Quest’ultimo, attualmente a quota 508 punti, può essere però messo nel mirino dagli italiani Luca Nardi e Luciano Darderi, ad oggi primo e secondo degli esclusi rispettivamente a 64 e 66 punti dalla zona qualificazione.

