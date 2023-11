BJK Cup 2023, Italia-Germania: le scelte dei capitani. Schuettler sorprende, azzurre confermate

Alle ore 10.00 il campo 1 dell’Estadio La Cartuja di Siviglia sarà teatro di Italia-Germania, secondo incontro del gruppo D alle Finals di Billie Jean King Cup 2023. Un confronto decisivo per il primato del girone e quindi per la qualificazione alle semifinali, dopo il fantastico successo da parte del team azzurro contro la Francia per 2-1.

Tathiana Garbin, capitano della selezione tricolore, decide di non rischiare nulla e conferma di fatto le singolariste schierate ieri: Jasmine Paolini come numero 1 e Martina Trevisan da numero 2. Sorprendono invece le scelte del capitano teutonico Rainer Schuettler, che opta per Anna-Lena Friedsam da n.1 e per Eva Lys da n.2 in singolare.

Esclusa dunque la numero 1 di Germania nel ranking WTA, Tatjana Maria (56ma), che al momento viene accoppiata alla specialista del doppio Laura Siegemund. In casa Italia il duo provvisorio designato è quello composto da Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto (capace di ieri di giocarsela alla pari con le fortissime Garcia-Mladenovic), ma i capitani possono modificare le formazioni del doppio al termine dei due singolari.

Il primo match in apertura di giornata vedrà quindi protagoniste Trevisan e Lys (le n.2), mentre il secondo singolare verrà disputato da Paolini e Friedsam (le n.1). Per le nostre portacolori sarà fondamentale chiudere i conti sul 2-0, perché in caso di 1-1 la Germania partirebbe sicuramente favorita nel doppio decisivo.

