Billie Jean King Cup: Martina Trevisan regala l’1-0 all’Italia contro la Germania. Lys si arrende in due set

Un passo in più verso le semifinali. L’Italia inizia nella maniera migliore il secondo incontro della fase a gironi di Billie Jean King Cup 2023 contro la Germania: Martina Trevisan riesce ad avere la meglio sulla tedesca Eva Lys, numero 130 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 7-6 6-1 in poco più di due ore. Una sfida a due facce che premia la selezione di Tathiana Garbin, che è ora ad un solo successo dal ritorno in semifinale nella massima competizione tennistica femminile per nazionali dopo nove anni di astinenza.

Alla Cartuja di Siviglia è andato in onda un vero e proprio scontro di stili. La mobilità di Martina contro la potenza della giovane tedesca ma ucraina di nascita (nata a Kiev nel 2002) che non regalano mai uno scambio uguale all’altro. E proprio per questo il primo set è un continuo ribaltamento di fronte: Martina va per due volte in vantaggio di un break in apertura, ma trovando la pronta risalita della tedesca. Tre errori nell’ottavo gioco sembrano compromettere il cammino della toscana, che si ritrova sotto 5-3 e risposta, ma i suoi continui cambi di ritmo mandano in confusione Lys, che prova a spingere qualsiasi cosa le capita sulla racchetta: arrivano non uno, ma due break in favore di Trevisan, il secondo al termine di un undicesimo gioco interminabile in cui l’azzurra può stringere il pugno in aria alla sesta chance.

Sembra chiusa ma non lo è: sussulto della ventunenne tedesca che, con un paio di missili in risposta, porta la frazione al tiebreak. Che sembra una summa di tutto il tiebreak: equilibrio che sussiste per continui ribaltamenti di fronte. Lys è la prima ad ottenere la palla set, ma si mangia un comodo dritto. E paga l’errore: prima il gran dritto di Trevisan, poi arriva l’errore della tedesca per chiudere un set prolungatosi per ottanta minuti.

Si attende un bel po’ per far ripartire la seconda frazione a causa di un toilet break richiesto da Trevisan, che si salva da un primo game difficile. L’azzurra la mette così sui nervi e sul ragionamento, e nel quarto gioco ottiene un ulteriore break della sua partita grazie ad una sventagliata di dritto che spolvera le righe. Lys, in lacrime, è costretta ad un medical time out che dura quasi 10 minuti, ma la toscana rimane concentrata riuscendo ad allungare sul 5-1. Il servizio successivo è cruciale: Lys ci prova con le ultime cartucce in risposta, ma Martina è attentissima, annulla due palle break e chiude la contesa concedendosi un bell’abbraccio con Tathiana Garbin.

A giocare a favore dell’azzurra, la migliore forbice tra vincenti e non forzati rispetto all’avversaria. Per entrambe un saldo negativo, ma se Martina chiude con 16 vincenti e 37 errori, Lys fa molto peggio, con 53 non forzati per 18 vincenti, offrendo qualcosa come 15 palle break nella sua partita.

Foto: LaPresse